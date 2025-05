Inter vira, elimina o Bahia em ‘final’ e avança como líder na Libertadores

De virada, Colorado vence por 2 a 1 no Beira-Rio | Ricardo Duarte / Internacional / Jogada10

Com a derrota, baianos vão para a repescagem da Sul-Americana.

O Internacional venceu o Bahia de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, em “final” pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com a vitória, o time gaúcho se classificou para as oitavas, e o Bahia foi eliminado do torneio.

Os gols do jogo foram marcados por Vitinho e Borré, pelo Inter, e Jean Lucas, pelo Bahia. Com o resultado, o Internacional chegou a 11 pontos, na primeira colocação do grupo F, enquanto o Bahia ficou em terceiro, com sete, e vai para os playoffs da Copa Sul-Americana. O segundo lugar do grupo foi do Atlético Nacional, que perdeu nesta quarta para o lanterna Nacional.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Brasileirão: o Bahia recebe o São Paulo às 18h30 (de Brasília), no sábado, e o Inter enfrenta o Fluminense no dia seguinte, às 20h30.

COMO FOI O JOGO

A primeira etapa do confronto foi equilibrada, com mais oportunidades do Inter e uma ótima chance perdida pelo Bahia. O time da casa teve menor posse de bola, mas finalizou por sete vezes contra o rival, duas no gol, enquanto o visitante não levou perigo ao goleiro Anthoni. A única chegada dos visitantes trazendo risco aos donos da casa foi um contra-ataque, em que Jean Lucas acabou finalizando na rede pelo lado de fora.

O Bahia abriu o placar, mas sofreu a virada e ficou apenas com a vaga nos playoffs para a Sul-Americana. O elenco comandado por Roger Machado buscou a vitória em casa para colocar o Inter na primeira posição do grupo F. O Bahia conseguiu ótima chance na reta final, mas Anthoni evitou o empate dos visitantes.

INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi (Ramon); Fernando e Bruno Henrique (Thiago Maia); Wesley (Ronaldo), Alan Patrick e Gustavo Prado (Vitinho); Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo) e Jean Lucas (Kayky); Everton Ribeiro (Michel Araujo), Cauly (Ademir) e Erick Pulga; Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre-RS

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Gols: Jean Lucas, aos 9’/2ºT, Vitinho, aos 11’/2ºT, Borré, aos 33’/2ºT

Amarelos: Wesley e Fernando (Internacional); Luciano Juba (Bahia)

Fonte: Folhapress/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

