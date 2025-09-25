Interdição indígena suspende viagens do trem da Vale no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Segundo a mineradora, a medida foi adotada por questões de segurança.

A Vale anunciou a suspensão da circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás nesta quinta-feira (25/9) e sexta-feira (26/9), em razão de uma interdição promovida por indígenas no trecho localizado em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. Segundo a mineradora, a medida foi adotada por questões de segurança.

A empresa informou que está em busca de soluções para liberação imediata da via e ressaltou que medidas operacionais cabíveis estão sendo tomadas. Além disso, reafirmou compromisso com o diálogo e o respeito às comunidades envolvidas.

Quanto aos passageiros que tiveram viagens canceladas, a Vale orienta que os bilhetes podem ser remarcados ou reembolsados no prazo de até 30 dias. Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com o Alô Vale, pelo número 0800 285 7000.

