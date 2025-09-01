Interdição na ponte do Rio Jamanxim começa nesta terça-feira (02/09)

A Prefeitura de Novo Progresso informa que, a partir do dia 02 de setembro, a ponte do Rio Jamanxim, com acesso pela Vicinal Marajoara, ficará interditada para manutenção geral.

O tráfego será interrompido diariamente em dois períodos:

⏰ Fechamento: 07h30 → Abertura: 11h30

⏰ Fechamento: 13h00 → Abertura: 17h30

Pedimos a colaboração da população para que a obra seja concluída dentro do prazo e com segurança.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2025/09:38:08

