Internacional arranca empate com Bahia na Libertadores

Tudo igual na Fonte Nova | Internacional S.C

Bahia e Internacional empatam em 1 a 1 na Libertadores 2025. Gols de Jean Lucas e Enner Valencia.

Bahia e Internacional empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (3), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Jean Lucas, pelo Bahia, e Enner Valencia, pelo Inter, marcaram os gols do confronto. Com o empate, os dois brasileiros conquistaram seus primeiros pontos no torneio. Já que o Atlético Nacional venceu o Nacional-URU, o Bahia e o Internacional ocupam a segunda e a terceira posição do grupo F, respectivamente.

As equipes voltam aos gramados pela Libertadores na próxima semana: o Bahia vai ao Uruguai enfrentar o Nacional na quarta-feira, às 19h (de Brasília), enquanto o Internacional recebe o Atlético Nacional no dia seguinte, no mesmo horário.

COMO FOI O JOGO

A primeira etapa foi de desempenho positivo pelos dois lados, mas o Bahia foi superior. Apesar do melhor início do Internacional, com uma finalização defendida por Ronaldo aos 12 minutos, foram os donos da casa que somaram mais chutes no alvo e souberam concluir melhor as oportunidades obtidas ao longo dos 45 minutos iniciais. Everton Ribeiro criou grandes chances e fez papel de volante, além de meia-armador.

O Bahia conseguiu abrir o placar com Jean Lucas, mas Enner Valencia entrou para empatar o duelo. Novamente com certa superioridade da equipe baiana, o Internacional foi pressionado ao longo da segunda etapa. Após o gol dos donos da casa, o time visitante insistiu e conseguiu encontrar um tento com seu artilheiro já na reta final.

BAHIA

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Erick), Caio Alexandre (Rodrigo Nestor) e Jean Lucas; Cauly (Ademir), Erick Pulga (Wllian José) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Bruno Henrique (Ronaldo), Fernando e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero), Wesley (Thiago Maia) e Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

Local: Arena Fonte Nova – Salvador, Bahia

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Juan Serrano e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gols: Jean Lucas, aos 28’/2ºT, Enner Valencia, aos 39’/2ºT

Amarelos: Jean Lucas, Bruno Henrique, Aguirre, Fernando

Fonte: Kaio Rodrigues / DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2025/08:02:18

