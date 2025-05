Internacional perde três pênaltis, mas vence Maracanã e se classifica na Copa do Brasil

Alan Patrick comemora com os companheiros o gol do Internacional Ricardo Duarte / Internacional

Em uma noite atípica, o Internacional se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil ao ganhar do Maracanã, por 3 a 0, neste quinta-feira (22), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Colorado, que havia vencido no Beira-Rio por 1 a 0, teve três pênaltis assinalados nesta noite e não converteu nenhum. Alan Patrick e Wesley pararam no goleiro, enquanto o camisa 10 acertou o travessão.

A classificação rendeu mais R$ 3.638.250,00 de premiação ao Internacional, que vai conhecer seu adversário das oitavas de final em sorteio a ser realizado pela CBF.

Como foi a partida

A presença em peso da torcida no Orlando Scarpelli fez o Internacional se sentir em casa. O time dirigido por Roger Machado controlou a posse da bola desde o início e poderia ter ido para o intervalo na frente do placar. Mas pecou nos momentos decisivos.

Aos 30 minutos, Edna Alves foi chamado pelo VAR e assinalou pênalti para o Internacional ao ver a bola bater no braço de Wilker em disputa dentro da área. Alan Patrick “cavou” no meio e Rayr ficou parado para defender com tranquilidade. Na sequência, Ricardo Mathias, em chute colocado, acertou a trave.

Mas Alan Patrick se redimiu no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, o camisa 10 cobrou falta por cima da barreira e colocou o Inter na frente. O Maracanã escapou de sofrer o segundo em mais um pênalti defendido por Rayr. Aos 16, o goleiro levou a melhor sobre Wesley, que havia sido derrubado na área por Rogério.

O Colorado ia empilhando chances. Wesley desviou de cabeça e Rayr espalmou. Na sequência, Alan Patrick chutou para fora. Aos 22 minutos, o Internacional desperdiçou mais um pênalti. O camisa 10 tirou muito do goleiro e acertou o travessão.

Assim como Alan Patrick, Wesley se redimiu do pênalti perdido aos 27 minutos. O atacante recebeu do camisa 10 e tocou com categoria na saída de Rayr. E tinha tempo para mais. Aos 40, Óscar Romero dominou na entrada da área e chutou colocado, fazendo um bonito gol no Orlando Scarpelli.

Próximos jogos do Internacional:

Sport (F): 25/05, 16h (de Brasília) – Brasileirão

Bahia (C): 28/05, 19h (de Brasília) – CONMEBOL Libertadores

Fluminense (C): 01/06, 20h30 (de Brasília) – Brasileirão

