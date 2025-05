Internacional toma gol no começo e só empata com o Mirassol

Wesley tenta driblar defesa do Mirassol (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Ricardo Mathias salvou o Colorado ao marcar um golaço no segundo tempo

Mesmo precisando vencer para se afastar do Z4, o Internacional saiu perdendo e teve que buscar o resultado mais uma vez. Após Jemmes abrir o placar para o Mirassol aos 8 minutos do primeiro tempo, o Colorado tentou de tudo superar a retranca amarela. O gol do empate só saiu aos 31 da segunda etapa, pelos pés de Ricardo Mathias – que havia marcado no 2 a 0 sobre o Nacional-URU, pela Libertadores, na quinta-feira (15). Com o resultado, o Alvirrubro foi a 10 pontos, e o Leão a 11.

Como foi Internacional x Mirassol

O Internacional começou apresentando as armas. Logo aos 2, em triangulação, Alan Patrick achou Ricardo Mathias livre na área. Cara a cara com Walter, Mathias encobriu o goleiro, mas a bola bateu na trave. Aos 4, em novo avanço, a redonda sobrou para Ronaldo chutar para intervenção de Walter. A resposta do Mirassol veio aos 8. Após cobrança de escanteio, o rebote chegou a Reinaldo, que cruzou. Sozinho, Jemmes venceu Anthoni e meteu nas redes coloradas. Gol do Leão! 0 a 1.

A partir daí, mesmo precisando dos três pontos, o Colorado não conseguia vencer a retranca amarela. Só aos 21, a bola chegou para Bernabei, que tentou de fora da área, mas por cima a goleira. Aos 32, o Inter conseguiu boa troca de passes, da direita para a esquerda. A bola chegou em Alan Patrick, que chutou em cima de Walter. Em seguida, o Colorado roubou a redonda e ela chegou para Bruno Henrique soltar a perna. A bola bateu no 10 alvirrubro e foi para fora. Aos 48, em contra-ataque, Alanpa encontrou Wesley na entrada da área. O atacante driblou dois e chutou no travessão.

Na volta, Gustavo Prado, que entrou no lugar de Thiago Maia, logo mostrou que o Internacional iria tentar buscar o resultado. Ele recebeu na esquerda, costurou para o meio e chutou de fora da área, para defesa de Walter. Aos 10, Alan Patrick prendeu a bola na entrada da área, tentou jogada individual, mas a sobra ficou com Bruno Henrique. O camisa 8 encheu o pé de fora da área. Para fora. Aos 11, em triangulação de Alanpa e Bernabei, o argentino chegou ao fundo e cruzou, Bruno Henrique, de novo, chutou em cima de Walter e a bola foi para escanteio.

O Colorado cercava a área do Mirassol, mas a retranca amarela dificultava as ações do time de Roger Machado, quase repetindo o que havia ocorrido contra o Maracanã-CE, na Copa do Brasil. Até que aos 29, Bernabei experimentou de fora da área, mas Walter fez grande defesa de mão trocada. E aos 30, o lateral-esquerdo foi ao fundo e lançou para a área. Mathias subiu mais alto, mas a bola parou em Walter mais uma vez. Um minuto depois, ele não errou. Vitão fez lançamento o meio-campo e encontrou o guri na área. Ele dominou na ponta da chuteira, tirou dois zagueiros da jogada e empatou. 1 a 1.

O que vem pela frente

Na quinta-feira (22), tem mais um jogo fora de casa. O Internacional vai a Florianópolis para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Maracanã. Como venceu o confronto de ida, no Beira-Rio, a equipe de Roger Machado depende apenas de um empate para garantir a vaga às oitavas de final. O enfrentamento será no estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense, porque a direção alviceleste vendeu o mando de campo.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X MIRASSOL

9ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de abril, 20h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio

🥅 Gols: Jemmes (8’/1º), Ricardo Mathias (31’/2º)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Prado e Wesley (I); Danielzinho, Gabriel, Lucas Ramon, Matheus Bianqui e Walter (M)

💸 Renda: R$ 200.638

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.150

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Óscar Romero), Thiago Maia (Gustavo Prado) e Alan Patrick (Luis Otávio); Wesley (Lucca) e Ricardo Mathias (Bruno Tabata).

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, José Aldo (Roni Moura) e Gabriel (Matheus Bianqui), Iury Castilho (Yago Felipe) e Edson Carioca (Cristian Renato).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

4️⃣ Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

🖥️ VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

