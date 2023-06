Internacional vence e Vasco continua penúltimo colocado do Brasileirão

O drama do Vasco no Campeonato Brasileiro teve mais um capítulo neste domingo. O Gigante da Colina pagou caro pelo começo ruim de jogo e perdeu para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada.

O Vasco, agora, amarga uma sequência de nove jogos sem ganhar, sendo cinco derrotas seguidas. O clube carioca não consegue reagir e continua afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª colocação, com seis pontos.

Contra o Internacional, o Vasco levou gol praticamente no primeiro ataque do rival, aos dois minutos. Depois, com 15, já perdia por 2 a 0. O clube carioca até reagiu e diminuiu na etapa inicial. No segundo tempo, desperdiçou três chances e não chegou ao empate. O Inter, apesar dos sustos, ficou com a vitória e agora tem 14 pontos e ocupa a 10ª colocação.

Com a parada do Brasileirão para a Data Fifa, o Vasco volta a campo no dia 22, quando recebe o Goiás, em São Januário. Já o Internacional visita o Coritiba, também no dia 22, no Couto Pereira.

O técnico Maurício Barbieri promoveu mudanças no Vasco. Ele abandonou a escalação com três zagueiros, utilizada no clássico com o Flamengo, e reforçou o meio de campo. As novidades do time foram Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Marlon Gomes, jogadores de meio de campo, e Rayan, atacante. O centroavante Pedro Raul perdeu a condição de titular.

O Internacional abriu o placar logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique desviou e Rômulo, livre de marcação, na pequena área, completou para o gol: 1 a 0. O Vasco tentou se achar em campo. A primeira chance carioca foi com Rayan, atacante de 16 anos. Ele avançou e chutou da entrada da área. John defendeu.

O Inter ampliou na sequência. Após cruzamento da direita, Luiz Adriano chutou de primeira. Léo Jardim fez grande defesa, mas, no rebote, Luiz Adriano serviu Wanderson. O atacante fez 2 a 0, aos 15 minutos.

O Vasco diminuiu aos 28 minutos. Puma Rodríguez foi lançado pela direita e cruzou. Alex Teixeira ajeitou para Rayan, que havia feito o corta-luz. O atacante chutou cruzado e marcou. Com 16 anos, dez meses e oito dias, Rayan se tornou o mais jovem a fazer gol pelo Gigante da Colina no século XXI.

O clube carioca assustou aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Capasso ganhou pelo alto e cabeceou para fora, à esquerda, com perigo. O Vasco pagou caro pelos 15 minutos ruins e foi para o intervalo em desvantagem.

Barbieri precisou mudar logo no começo do segundo tempo. Capasso sentiu problema muscular e deu lugar a Robson. O Inter assustou com Pedro Henrique. Ele arriscou da entrada da área. A bola saiu à direita. O Vasco respondeu aos 13 minutos. Após bela trama pela esquerda, Rayan recebeu cruzamento e chutou. A bola desviou e foi para fora.

Aos 19, após cobrança de escanteio, Nico Hernández ganhou pelo alto, mas errou o alvo. Barbieri soltou mais o time, com peças mais ofensivas, como Gabriel Pec e Erick Marcus. Aos 38, após cobrança de falta para a área, Erick Marcus cabeceou e acertou o travessão.

O Vasco teve tudo para empatar o jogo aos 41 minutos. Gabriel Pec recebeu na área e acertou a trave. No rebote, Lucas Piton, na pequena área, emendou, mas John pegou em cima da linha. O lateral vascaíno deveria ter batido mais no canto. O Gigante da Colina, assim, amargou a derrota.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Ubel/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/08:23:41

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

