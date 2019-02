Internacional vence o Avenida fora de casa e encosta no Grêmio

O Internacional venceu o Avenida por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio Santa Cruz, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Depois de muito pressionar, principalmente no segundo tempo, o Colorado fez o gol da vitória com Sarrafiore, aos 29 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Inter encosta e fica a um ponto do líder Grêmio. O rival enfrentará o Veranópolis nesta segunda-feira, em casa. O Avenida segue em décimo. Na próxima rodada, o Colorado receberá o Aimoré, no domingo. O Avenida visitará o Novo Hamburgo, no mesmo dia.

O jogo – O primeiro tempo de Avenida e Internacional foi equilibrado. O jogo começou devagar, com pouquíssimas chances criadas e a maior parte das jogadas na intermediária.

A segunda metade da etapa inicial, porém, foi movimentada. Com Periquito muito acionado, o Avenida assustou e quase abriu o placar em cruzamento para Tito – o atacante parou em boa defesa de Lomba. E aos 42 minutos, Neílton desperdiçou pênalti sofrido por Zeca para o Inter.

No segundo tempo, o Colorado encontrou espaços e empilhou oportunidades de marcar. Cuesta, Patrick, Nonato, Pottker e Pedro Lucas ficaram perto, mas foi Sarrafiore, logo após entrar, quem marcou. Aos 29 minutos, Patrick cruzou e Sarrafiore, livre na pequena área, guardou.

Depois de sofrer o gol, o Avenida saiu da defesa e esteve perto de empatar, aos 36′, em chute cruzado de Welder que atravessou a área e não encontrou nenhum pé para desviar. A reação, porém, não ocorreu e o Inter conseguiu administrar a vitória.

POR:Gazeta Esportiva (Foto: assessoria)

