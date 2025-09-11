Internet de alta velocidade via satélite chega a escolas do Pará

(Foto: Arquivo/ EACE) – A Escola Municipal de Ensino Fundamental Divino Espírito Santo, localizada em Santarém, no Pará, é a primeira escola a receber internet de alta velocidade via satélite de baixa órbita por meio do projeto Aprender Conectado, fruto da parceria entre a Entidade.

Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) e a Telebras. A ativação da conexão ocorre nesta sexta-feira (12) e simboliza um marco para milhares de estudantes que vivem em regiões onde a fibra óptica não chega.

A tecnologia adotada é a LEO (Low Earth Orbit), que utiliza satélites em órbita baixa para garantir conexão rápida e de baixa latência, mesmo em áreas isoladas. Isso permite que escolas ribeirinhas, indígenas, quilombolas e rurais passem a ter as mesmas oportunidades digitais que instituições em centros urbanos.

“Estamos levando conectividade para escolas que, historicamente, ficaram de fora da revolução digital. Com a tecnologia LEO, conseguimos incluir comunidades inteiras no mapa da educação conectada”, destaca Flávio Santos, diretor-geral da Eace.

A iniciativa integra o projeto Aprender Conectado, que tem como meta levar internet de alta velocidade a 38 mil escolas públicas em todo o Brasil, com a meta de chegar a 18 mil unidades de ensino até o fim de 2025.

A Telebras, parceira estratégica da Eace no projeto, também reforça o alcance social da iniciativa. “Nossa cooperação fortalece o esforço nacional pela inclusão digital e representa um passo estratégico para reduzir desigualdades regionais na educação, garantindo que cada escola, independentemente de sua localização, possa acessar recursos digitais que enriquecem o aprendizado”, afirma André Leandro Magalhães, presidente da estatal.

Mais Escolas

Além da inauguração da conectividade na escola Divino Espírito Santo, a programação em Santarém prevê visitas a outras duas escolas que já contam com internet do Aprender Conectado: a EMEF Afro Amazonida e a EMEF São Francisco. O objetivo é conhecer in loco o andamento do projeto e ouvir professores, gestores e estudantes para avaliar os impactos positivos da conectividade na rotina escolar.

Quem somos

A Eace foi criada para administrar o projeto Aprender Conectado, que tem como meta levar internet de alta velocidade a 38 mil escolas públicas de ensino fundamental em todo o Brasil até o fim de 2026. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Educação Conectada (Enec), conduzida em parceria pelo Ministério das Comunicações (MCom) e pelo Ministério da Educação (MEC), com recursos do Novo PAC. O objetivo maior é garantir conectividade a todas as 138 mil escolas de educação básica do país.

Fonte: Ascom EACE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/15:36:38

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

