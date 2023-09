Invasão do Capitólio: chefe de grupo de extrema-direita é condenado a 22 anos de prisão

Esta é maior investigação da história do Departamento de Justiça dos EUA. Mais de 1,1 mil pessoas foram acusadas por algum crime ligado ao 6 de janeiro, incluindo Donald Trump. (Foto: Reprodução)

Nos Estados Unidos, a Justiça aplicou a maior pena relacionada à invasão do Congresso deles, que ocorreu em janeiro de 2021.

Enrique Tarrio não estava em Washington no dia 6 de janeiro de 2021. Tinha sido detido dois dias antes e recebeu ordem judicial para deixar a capital americana. Ele foi para Baltimore, cidade próxima, e agiu de lá, convocando os apoiadores de Donald Trump em uma sala de bate-papo online. Depois da invasão ao Congresso, ele comemorou: “Não se enganem. Nós fizemos isso”.

Trinta e dois meses depois, o chefe da milícia de extrema-direita Proud Boys – em português, “Meninos Orgulhosos” – recebeu a conta pelo maior atentado à democracia americana: 22 anos de prisão. A maior pena pelo ataque. Ele já está preso desde 2022.

Os promotores do Departamento de Justiça apresentaram centenas de provas que mostraram que Tarrio ajudou a planejar e liderar o ataque para impedir a transferência pacífica de poder nos Estados Unidos, e afirmaram que ele estimulava uma guerra civil para manter Donald Trump no poder.

A defesa negou que a intenção de Tarrio fosse derrubar o governo dos EUA e alegou que foram as palavras do ex-presidente Donald Trump que incitaram a multidão a invadir o Capitólio.

Na audiência desta terça-feira (5), o juiz adicionou um agravante à condenação de Tarrio: o de terrorismo. Em maio, ele tinha sido condenado pelo crime raro de conspiração para derrubar o governo americano e outros nove crimes.

Essa é maior investigação da história do Departamento de Justiça. Mais de 1,1 mil pessoas foram acusadas por algum crime ligado ao 6 de janeiro, incluindo o ex-presidente Donald Trump – que virou réu em agosto, acusado de conspirar para mudar o resultado da eleição de 2020.

Até agora, quase 800 pessoas foram condenadas e mais de 600 tiveram a pena definida. Quase 400 foram condenadas à prisão por atentar contra a democracia americana.

O ex-procurador federal e professor da Universidade Notre Dame Jimmy Gurule defendeu que a responsabilização é crucial para a democracia.

“As pessoas estão sendo responsabilizadas nos níveis mais altos e nos níveis mais baixos. Espero que isso envie uma mensagem positiva a outros países, incluindo o Brasil, sobre a importância da responsabilização e que possa dissuadir futuros atos de violência e ataques à democracia”, diz Jimmy Gurule.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2023/6:49:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...