Inverno começa nesta quarta-feira, 21, e grande parte do País terá menos chuva

O inverno no Hemisfério Sul começa na quarta-feira, 21, às 11h58. Conforme o prognóstico climático produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a estação será marcada por um período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Norte e Nordeste do Brasil.

Os maiores volumes de precipitação se concentrarão no noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e em parte do Sul do País.

“A redução da chuva em grande parte do Brasil nesta época do ano é devido à persistência de massas de ar seco, o que provoca a diminuição da umidade relativa do ar e, consequentemente, favorece a ocorrência de queimadas e incêndios florestais, bem como o aumento de doenças respiratórias”, destaca nota do Ministério da Agricultura.

“A estação também se caracteriza pelas incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente, provocando queda na temperatura do ar e valores médios inferiores a 22ºC na parte leste das regiões Sul e Sudeste do Brasil.”

Fonte: Estadao Conteudo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/15:33:19

