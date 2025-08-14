Investigação aponta que jovem itaitubense foi torturada e executada por facção criminosa em Altamira

(Foto: Reprodução) – invertigações afirmam que a Jovem foi torturada e assassinada por membros de uma facção criminosa em Altamira.

O corpo da jovem foi encontrado carbonizado em uma área de mata no bairro Jatobá no município de Altamira.

As investigações da Polícia Civil apontam que Clara Luiza, de 20 anos, natural de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi brutalmente torturada e assassinada por membros de uma facção criminosa em Altamira. O corpo da jovem foi encontrado carbonizado em uma área de mata no bairro Jatobá, no mês de abril.

De acordo com informações apuradas pela polícia, Clara teria sido atraída durante a madrugada para um chamado “tribunal do crime”, onde foi submetida a sessões de tortura antes de ser executada. Dias após o crime, os suspeitos retornaram ao local na tentativa de eliminar vestígios. O movimento suspeito foi notado por moradores, que acionaram a polícia.

As investigações indicam ainda que Clara teria se envolvido com um homem casado, supostamente ligado à facção criminosa. A companheira dele, ao descobrir o relacionamento, teria acionado integrantes da organização para executar a jovem.

No dia 6 de junho, a Polícia Civil prendeu dois adultos e apreendeu dois adolescentes suspeitos de participação no crime. Eles teriam confessado detalhes da ação durante depoimento.

Fonte: Portal Destak e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/14:59:41

