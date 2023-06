Investigações para identificar donos de mais de 800kg de cocaína encontradas submersas no rio Tapajós, continuam

Droga estava acondicionada em sacos plásticos para bloquear a entrada de água — Foto: Victor Ribeiro / Tv Tapajós

A pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 41 milhões foi toda incinerada. Ninguém foi preso.

As investigações para tentar identificar e localizar os donos dos mais de 800kg de pasta base de cocaína encontradas submersas no fundo do rio Tapajós, continuam. A Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, conseguiu chegar ao produto ilícito, em uma região conhecida como Ilha Periquito, após denúncia anônima.

O delegado Jair Castro informou na manhã desta quarta-feira (28), que os trabalhos da Polícia Civil em torno do caso correm em segredo para não atrapalhar as investigações.

Segundo o delegado, o que se sabe até o momento é que a droga pertence a um grupo de pessoas, que juntas trabalharam no transporte e logística da droga.

O ponto onde a cocaína foi escondida, não foi escolhido pelo grupo criminoso de forma aleatória. Para o delegado o ponto é estratégico, e facilitaria na logística da droga. A suspeita é de que toda substância seria tirada aos poucos e distribuída para outros estados brasileiros.

A droga foi periciada, e de acordo com Jair Castro , se trata de um produto de qualidade, e com característica internacional. Outra hipótese, é que a substância, encontrada em 15 grandes sacos, chegou até a Ilha Periquito amarrada em alguma balsa ou em outra embarcação.

Na sexta-feira (23), após passar por perícia e receber autorização da justiça, a droga foi incinerada, o que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 41,7 milhões ao grupo criminoso.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/16:17:52

