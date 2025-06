Investigada por homicídio, “Doutora” é presa com drogas; no Pará

Foto: Reprodução | Thais Costa Brauna, conhecida como “Doutora”, foi presa com maconha, cocaína e crack.

A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (3), em Parauapebas, região sudeste do Pará, uma mulher foragida da Justiça que também foi flagrada com entorpecentes em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. A prisão aconteceu por volta das 14h na Rua do Contorno, Residencial Alto Bonito, durante patrulhamento da equipe do Grupo de Pronto Atendimento (GPA).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais visualizaram quatro pessoas — dois homens e duas mulheres — em atitude suspeita, em um ponto conhecido como “biqueira”. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram em direção aos blocos residenciais. Após perseguição, a guarnição conseguiu capturar Thais Costa Brauna, mais conhecida como“Doutora”.

Ao ser abordada, Thais confessou espontaneamente que estava no local para comprar maconha. Durante buscas na área onde o grupo estava reunido, a polícia encontrou, escondidos em uma estrutura metálica usada para armazenar botijões de gás: 32 papelotes de maconha, pesando aproximadamente 80 gramas; 01 papelote de cocaína (2g); 01 papelote de crack (1g); 01 ziplog com maconha (8g); 01 celular azul, 01 relógio prateado e R$ 21 em dinheiro.

Thais afirmou que o relógio encontrado era de sua propriedade. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, expedido pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas, referente a processo por homicídio (Art. 121 do Código Penal). O documento tem validade até 2044.

Com base nos fatos, Thais Costa Brauna recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foi apresentada juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos. Ela não apresentava lesões aparentes.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/07:33:28

