Investigado por mandar matar ex-jogador de futebol e coordenar chacina contra maranhenses é preso em MT

Foragido da Justiça por homicídios foi preso em Cuiabá — Foto: Divulgação

Investigado, que usava documentos falsos, tinha cinco mandados de prisão em aberto por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Uma operação da Polícia Civil prendeu Fernando dos Santos Souza, conhecido como ‘Boquinha’ e Mano Zé’, em Cuiabá, nesta sexta-feira (18). O investigado, que usava documentos falsos, tinha cinco mandados de prisão em aberto por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Fernando é apontado como mandante do sequestro e homicídio do ex-jogador de futebol Willian Sant’Ana, setembro de 2021. No mesmo ano, ele teria ordenado uma chacina envolvendo quatro trabalhadores maranhenses.

Segundo a polícia, além dos homicídios, ele responsável pelo fornecimento de grandes quantidades de pasta base de cocaína para a região norte de Mato Grosso, consolidando sua posição como um dos principais traficantes ligados à facção no estado.

A polícia aponta Fernando como “um dos criminosos mais perigosos em atividade em Mato Grosso”.

O monitoramento feito pelos policiais identificou que o foragido passou um período escondido na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e depois fugiu para a Bolívia, onde manteve contato com integrantes da facção criminosa a qual pertence.

Morte do ex-jogador

Willian Santana, de 21 anos, foi sequestrado e achado morto no dia 17 de setembro, perto de um rio na BR-163, em Sinop (MT). Segundo a Polícia Militar, ele foi morto a tiros. Três homens foram presos e confessaram à polícia que Willian foi assassinado a mando de uma facção criminosa.

Ele era ex-zagueiro do Sinop Futebol Clube e foi rendido por quatro homens na frente de uma casa.

Chacina contra maranhenses

Quatro moradores do Maranhão foram assassinados em uma casa no Bairro Residencial Adriano Leitão, em Sinop, em dezembro de 2021. As vítimas eram Laurielson França Souza, de 30 anos, Rubenilson de Jesus Silva, de 38, Emerson Ribeiro Pereira, de 22, e Bruno Garcia Sousa, de 23.

Três vítimas eram naturais de Pinheiro, no Maranhão, enquanto Bruno era de São Luís, no mesmo estado. Eles estavam em Sinop trabalhando há cerca de três meses, e eram amigos.

As vítimas estavam em uma casa, quando o imóvel foi invadido por quatro homens armados, que renderam todos, levaram para a sala da casa e os executaram.

