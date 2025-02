Investigador da Polícia Civil é morto a tiros em Marituba, na Grande Belém

José Ricardo Macedo dos Santos também atuava como guarda de Nossa Senhora de Nazaré. — Foto: Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

José Ricardo Macedo dos Santos também atuava como guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Um investigador da Polícia Civil, identificado como José Ricardo Macedo dos Santos, foi morto a tiros no início neste sábado (8) no bairro Nova União, em Marituba, na Grande Belém. A vítima também atuava como guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), José Ricardo foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, efetuados por um suspeito que estava em uma motocicleta e fugiu do local.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. Em nota, a Polícia Civil do Pará, informou que os procedimentos estão em andamento e testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia de Marituba.

Em nota, a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré se manifestou sobre a morte de José Ricardo, e informou que “lamenta profundamente o falecimento do seu integrante. Reiteramos também o nosso apelo às autoridades para que possam dar uma resposta e levar justiça à família e aos amigos”.

Fonte: g1 Pará — Belém

