Investimentos na agricultura paraense garantem crescimento médio de 7% ao ano

Foto: Reprodução | Sedap anuncia a ampliação de programas de fomento à agricultura sustentável.

Neste dia 20 de março, em que se comemora o Dia Mundial da Agricultura, o Pará destaca-se no cenário nacional como um dos dez maiores Estados geradores de valor da produção agrícola no Brasil e o maior da Região Norte. O protagonismo do Pará reflete os investimentos na consolidação e ampliação de programas e políticas no setor estratégico, responsável pela segurança alimentar, desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

Segundo dados do “Boletim Agropecuário do Estado do Pará”, elaborado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o valor da produção da agricultura paraense cresceu em média 7% ao ano, nos últimos 22 anos. Para contribuir com esse cenário de crescimento, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) desenvolve ações voltadas para otimização e adequação das atividades no campo, através de capacitações em técnicas de produção e gerenciamento.

Uma das beneficiárias, atendidas pela Sedap, é Gerlany Oliveira, presidente da Associação dos Moradores e Produtores Rurais e Agroextrativistas da Comunidade Chico Mendes (Ampracm), em Mosqueiro, distrito de Belém. Ela é agricultora e trabalha na criação de pequenos animais, como galinha caipira e com criação de peixes e frutíferos em geral, como banana, laranja, açaí, pupunha, cupuaçu e hortaliças.

“Sou beneficiária do programa Territórios Sustentáveis, por onde já recebi assistência técnica, calcário, mudas, sementes e agora fertilizantes. Antes, a gente não tinha aquele cuidado com manejo e adubação. Com o programa, a gente está aprendendo que o plantio correto depende de espaçamento, adubação no tempo certo e a nossa perspectiva é ter uma produção maior, para que a gente possa também vender e ter uma vida mais digna”, relata.

Ampliação – Segundo o diretor de desenvolvimento agropecuário da Sedap, Marcos Grande, o Governo do Estado sinalizou para a ampliação dos programas Territórios Sustentáveis, Marajó Sustentável e Programa de Incentivo a Indicações Geográficas e Marcas Coletivas (IG e MC), todos gerenciados pela Sedap.

“O programa Territórios Sustentáveis atua em 47 municípios, atende mais de 5 mil famílias e o objetivo é atingir 100 municípios paraenses. Já o Marajó Sustentável integra o programa de desenvolvimento da cadeia produtiva da seringueira e atende em torno de 5 mil famílias. O Programa de Incentivo a Indicações Geográficas tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável de produtos e serviços, como a nossa farinha de Bragança que já obteve o reconhecimento, e esse ano a gente espera aumentar os produtos com esses potenciais recebendo essa indicação geográfica”, explica.

A coordenadora do Fórum Estadual de IG e MC, Márcia Tagore, sinaliza que as ações do Programa serão apresentadas na COP 30, conferência mundial do clima, em Belém. “Os projetos e linhas de ação já estão em fase de implementação e pretende-se apresentá-los durante a COP 30, possivelmente no III SIGEMA, Seminário Internacional de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas, edição especial, pois também cumprem papel na mitigação dos impactos climáticos que vivenciamos. As linhas de capacitação e de registro da IG do açaí, mel e cacau estão em fase de negociação”, revela Tagore.

De acordo com o diretor Marcos, a Sedap tem feito convênios, parcerias, termos de cooperação com prefeituras, com órgãos não governamentais, além de investimentos em equipamentos, insumos e assistência técnica para a ampliação de políticas públicas de desenvolvimento da agricultura no estado.

COP 30 – Em ano de COP 30, outro programa coordenado pela Sedap, que está em fase de implementação, é o ABC+ Pará que atua na criação do Plano Estadual para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono, com vistas à sustentabilidade. Para isso, a Sedap já realizou oficinas em seis polos regionais – Paragominas; Redenção; Altamira; Marabá; Belém e Santarém.

O coordenador do Comitê Gestor Estadual (CGE) do Plano ABC+, Tiago Catuxo, destaca que o objetivo é levantar as aptidões de cada região de integração e municípios paraenses com relação aos sistemas produtivos. “Vamos levantar as aptidões municipais e regionais para introduzir e/ou expandir os Sistemas de Produção Sustentáveis e estabelecer rede de parcerias para apoio e implementação das ações em cada localidade”, ressalta Catuxo.

Para o diretor de desenvolvimento agropecuário da Sedap, “este é um ano importantíssimo para o estado do Pará e para o Brasil, com o evento da magnitude da COP 30, que vai tratar de meio ambiente e sustentabilidade. A gente espera, através do nosso trabalho, consolidar e ampliar os programas, participar e que o evento possa deixar um legado, principalmente para o povo paraense”, destaca Marcos.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/10:08:37

