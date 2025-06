Irmã de MC Melody exibe resultado de nova cirurgia

Bella Angel exibe resultado da nova lipoescultura. | Divulgação

Aos 20 anos, irmã de MC Melody já soma diversos procedimentos estéticos, incluindo lipo na região íntima, silicone nos seios e enxerto de gordura no glúteo.

Antes mesmo de completar 20 anos, Bella Angel, irmã da funkeira MC Melody, já havia passado por uma série de procedimentos estéticos, e não esconde de ninguém. De lipoaspiração em alta definição a enxertos no bumbum e próteses de silicone nos seios, a jovem cantora vem moldando sua aparência com a mesma ousadia com que expõe sua rotina nas redes sociais.

Bella Angel voltou a chamar atenção ao exibir o resultado de uma nova lipoescultura, feita há apenas um mês. Ela compartilhou registros em suas redes sociais.

“Resultado de um mês de lipo. Ainda tô inchada, ainda não é o resultado final, mas tô amando”, escreveu ela na legenda de um vídeo em que aparece dançando de biquíni preto. Bella também revelou que a gordura retirada da barriga foi enxertada no bumbum, técnica conhecida por remodelar os glúteos utilizando a própria gordura do paciente.

Essa não é a primeira vez que Bella se submete a cirurgias para alcançar o corpo dos sonhos. Aos 19 anos, ela já havia feito lipo na barriga, nas costas, nos braços, nas coxas e até na região íntima, além de ter colocado 365 ml de silicone nos seios. “Fiz uma lipoescultura completa. Foram mais de dez horas de cirurgia. Depois, fiquei três meses em recuperação”, relembra.

Bella diz que desde sempre tenta emagrecer, mas foi com a cirurgia que sentiu o corpo se transformar de verdade. “Sempre quis ter um corpão de Kardashian. Era o meu sonho. Agora estou muito feliz com o resultado”, declarou, em referência à influenciadora norte-americana Kim Kardashian, ícone global de beleza e curvas acentuadas.

Sobre a polêmica lipo íntima, Bella explicou: “Não foi com foco naquela região, mas sim para harmonizar o corpo todo. Quando você tira gordura de vários lugares, às vezes precisa ajustar tudo para ficar proporcional. E ficou maravilhoso”.

Mesmo com todas as intervenções estéticas já realizadas, Bella segue firme na busca pelo corpo ideal, pelo menos dentro do seu próprio padrão. “Usei várias tecnologias novas, estou muito satisfeita e me sentindo linda. E ainda nem é o resultado final”, disse.

Nas redes sociais, o público se dividiu entre elogios e críticas à pressão estética cada vez mais precoce.

25/06/2025

