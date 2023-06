Irmã de Neymar posa com maiô cavado e exibe tatuagem na virilha: “Eita” (Foto:Reprodução/Instagram).

Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr, deixou seus fãs e seguidores enlouquecidos nesta quarta-feira(14). A influenciadora abusou da sensualidade e do

Na foto publicada, Rafaella posou com um maiô cavadíssimo amarelo, da grife Moschino, avaliado em pouco mais de 2 mil reais.

No entanto, um detalhe no clique roubou a cena: uma tatuagem na virilha, deixou o registro ainda mais sensual. Feito em Miami, nos Estados Unidos, o registro de Rafaella Santos rendeu uma chuva de elogios e mensagens de carinho.

“Eita como está maravilhosa minha gente!”, comentou uma seguidora. “Que coisa mais linda, Rafa! Você está radiante”, disse outra. “Gente, que corpão é esse meu Deus!? Que espetáculo! Nossa senhora”, destacou uma terceira.

