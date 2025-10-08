Irmã mata irmão com mais de 10 facadas em Teresina; briga de família motivou crime, diz polícia

Foto: Reprodução | Crime ocorreu na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Civil, o homem insultou a mãe e agrediu o cunhado antes de ser morto. Suspeita desferiu pelo menos 14 facadas.

Carlos Eduardo Ferreira, de 26 anos, foi morto a facadas na noite de domingo (5), no residencial Jacinta Andrade, Zona Norte de Teresina. A suspeita é a irmã dele, segundo a Polícia Militar.

Ao g1, o 13º Batalhão da Polícia Militar informou que os dois discutiram por causa de uma briga familiar. De acordo com o delegado Natan Cardoso, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher deu pelo menos 14 facadas no irmão.

O delegado afirmou que a discussão começou quando Carlos Eduardo pediu dinheiro à mãe e a insultou. Em seguida, ele agrediu o cunhado, marido da suspeita.

“A irmã tomou as dores da mãe e passou a discutir com o irmão. Após toda a briga, que ocorreu em um bar, a vítima foi para a casa da família, ocasião na qual a suspeita se armou com uma faca e desferiu várias facadas na vítima”, disse o delegado.

Um vídeo mostra a mulher se aproximando de Carlos, caído na calçada, e o esfaqueando enquanto ele grita. Depois, um homem a puxa, e os dois entram em um carro e saem do local.

A Polícia Civil conversou com o advogado da suspeita nesta segunda-feira (6) e negocia para que ela se apresente e preste depoimento, segundo o delegado. O DHPP também vai ouvir os envolvidos na briga e testemunhas que estavam no bar.

“Vamos tomar a versão dos fatos dela e, após isso, tomar as providências. A questão da legítima defesa, se houve ou se foi um excesso, vai ser analisada de forma técnica por nós”, apontou Natan Cardoso.

Cortes pelo corpo

A PM informou que Carlos foi atingido por três facadas no tórax, uma em cada braço, três nas costas e as outras no pescoço, costas e pernas.

Os policiais isolaram o local e chamaram a perícia criminal. O corpo de Carlos Eduardo foi levado pelo Instituto de Medicina Legal.

