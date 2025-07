Irmão de Gusttavo Lima é atacado por macacos durante passeio em parque de Goiânia

(Foto: Divulgação) – Marcelo Lima foi derrubado no chão e acabou sendo mordido na perna

Marcelo Lima, irmão do cantor sertanejo Gusttavo Lima, foi atacado por macacos durante um passeio em família no Parque Areião, na capital goiana. O empresário, um dos cinco irmãos do artista, foi surpreendido pelos animais e sofreu uma mordida na perna, precisando de atendimento médico.

Segundo relato enviado por áudio ao próprio Gusttavo, Marcelo contou que os macacos o derrubaram no chão e morderam sua canela, provocando sangramento e dormência. “Passei foi aperto, cara. Tá tudo bem aqui, mas dói, tá doendo muito”, disse.

Além de Marcelo, uma criança de dois anos que passeava com o irmão também foi atacada e mordida na mão. O menino foi levado ao Centro Municipal de Vacinação, onde recebeu a vacina antirrábica. Marcelo também recebeu os cuidados médicos necessários.

Apesar do susto, o episódio terminou em tom de brincadeira entre os irmãos. Em tom bem-humorado, Gusttavo Lima comentou o inusitado ataque: “Cara, mas você também é sem sorte, um macaco? Podia ser um cachorro, uma caixa de marimbondos, mas macaco? Você é azarado demais”.

O incidente chama a atenção para os cuidados em áreas de preservação urbana. Especialistas alertam que, embora pareçam inofensivos, animais silvestres não devem ser alimentados ou provocados, e qualquer incidente deve ser comunicado às autoridades ambientais e médicas.

Irmão de Gusttavo Lima fica ferido após ataque de macaco em Goiânia; veja

Fonte: Rota Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/08:27:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...