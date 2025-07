Irmão mata outro a golpe de arma branca em Jacundá (PA)

Foto:Reprodução | Maxswel Gomes foi preso em flagrante elo assassinato do próprio irmão

O corpo de Edson Ferreira Gomes, vítima de homicídio cometido pelo próprio irmão, identificado como Maxswel Gomes Lima, foi sepultado na tarde desse domingo (29) na cidade de Jacundá, sudeste do Pará. Os dois teriam iniciado uma discussão antes do crime.

Testemunhas relataram que os irmãos, moradores da Rua 10 de Julho, no Bairro Santa Helena, passaram parte da noite de sexta-feira para sábado (28) ingerindo bebida alcoólica na Praça Municipal Inácio Pinto, onde teria começado a desavença. Após deixarem o local, já na madrugada de sábado, a discussão continuou nas proximidades da residência onde moravam, evoluindo para uma briga.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de conflito entre irmãos em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a vítima ferida. Segundo relatos de transeuntes que presenciaram o fato, os dois estavam visivelmente embriagados no momento da briga. Ainda de acordo com as testemunhas, Maxswel Gomes Lima foi o autor do golpe que atingiu o irmão.

Edson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Jacundá, mas não resistiu aos ferimentos. Diante dos fatos, o autor foi detido e conduzido à presença da autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis. As medidas de praxe estão sendo adotadas.

Fonte: correiodecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2025/07:00:17

