Irmãos gêmeos de 1 ano e 4 meses morrem afogados em piscina de casa no interior de MG

Foto: Ilustrativa | Segundo boletim de ocorrência, os gêmeos receberam os primeiros socorros, mas não resistiram. Acidente ocorreu em Ubá (MG)

Dois irmãos gêmeos, de 1 ano e 4 meses, morreram afogados na piscina de uma residência no último sábado (8/2), no bairro Santa Rosa, em Ubá (MG). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas, que conviviam com uma mulher, de 37 anos, receberam os primeiros socorros, mas não resistiram.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe adotiva, contou aos policiais que acordou por volta das 8h, quando conferiu que as crianças estavam dormindo na sala com a filha, de 17, e colocou 4 litros de leite para ferver. Em seguida, voltou para sua cama. Nesse momento, o interfone tocou, sua filha atendeu, recebeu material escolar e voltou a dormir.

Trinta minutos, de acordo com o relato à Polícia Militar (PM), ele voltou à sala e viu que a adolescente e as crianças estavam dormindo, exceto o filho, de 6, que estava assistindo televisão sentado no sofá.

Um tempo depois, o garotinho de 6 anos foi ao quarto pedir leite. Ao ir até a cozinha, a mãe viu que os gêmeos não estavam na sala. Quando abriu a porta, que estava somente encostada, se deparou com as vítimas boiando na piscina sem vida. No momento, com ajuda da filha mais velha, de 17 anos, ela retirou os corpos do local e tentou reanimá-los até a chegada do Corpo de Bombeiros. Imediatamente, ela contou que acionou o 190. O socorro foi ao local, mas não foi possível salvar as crianças.

Segundo o Samu, as crianças receberam manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos pelos socorristas, porém, o óbito foi constatado. Os corpos dos gêmeos foram sepultados no domingo (9/2).

Devido ao abalo emocional, a responsável pelos gêmeos precisou ser levada para o hospital, segundo a PM. Em seguida, ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Os militares apreenderam o celular da mulher e o caso será investigado.

Os dados foram registrados na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Ubá. Segundo a Polícia Civil do Estado, o delegado responsável, Diogo Abdo Jorge, abriu inquérito para apurar o fato. Exames periciais foram solicitados e as investigações sobre o caso continuam.

