Irmãos idosos são encontrados mortos dentro da própria casa, no Pará

Idosos eram irmãos e foram encontrados mortos na casa em que moravam. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Corpos de Júlio César da Silva, de 62 anos, e Vera Regina da Silva, de 64, foram encontrados em estado avançado de decomposição dentro da casa onde moravam. Polícia investiga.

A Polícia Civil do Pará investiga a morte de dois irmãos: Júlio César da Silva, de 62 anos, e Vera Regina da Silva, de 64 anos. Os corpos de ambos foram encontrados em estado avançado de decomposição dentro da casa onde moravam em Tucumã, no sul do estado. O caso foi registrado nesta terça-feira (15).

As autoridades foram acionadas após uma vizinha manifestar preocupação com a falta de contato com os dois irmãos, que moravam sozinhos. A mulher relatou à polícia um forte odor vindo do imóvel e a presença de moscas nas janelas.

Ao entrarem na residência, os agentes encontraram os corpos de Júlio César e Vera Regina sobre a mesma cama, já em estado avançado de decomposição.

Segundo informações da polícia, Júlio César era aposentado e possuía comorbidades, sendo cuidado pela irmã, Vera Regina, que era professora. Os celulares das vítimas teriam sido levados do local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia científica. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias das mortes e a possível autoria do furto dos aparelhos celulares.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...