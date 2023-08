Irmãos morrem de câncer no mesmo dia e no mesmo leito de hospital

O sepultamento dos dois irmãos aconteceu no Cemitério Público de Santa CruZ (Reprodução/ Arquivo Pessoal/João Neto/ Via G1)

Os dois também descobriram o diagnóstico de câncer quase que no mesmo período

No último sábado (20), os irmãos Francisco Antunes Sobrinho, de 52 anos, e Eduardo Antunes da Silveira, de 38 anos, morreram no mesmo hospital. Os dois lutavam contra o câncer desde 2021.

Os dois também descobriram o diagnóstico de câncer quase que no mesmo período, com apenas um mês de diferença. Em maio de 2021, Francisco descobiu um câncer no fígado e em junho do mesmo ano, Eduardo foi diagnosticado com câncer no intestino.

De acordo com um outro irmão dos dois, João Antunes Neto, o irmão mais novo estava internado no Hospital Regional de Sousa, no Sertão da Paraíba, desde o dia 15 de agosto e na madrugada do sábado (22), apresentou uma piora no quadro clínico.

João, que acompanhava Eduardo no hospital, foi informado que o irmão havia falecido às 00h20. Quando ligou para a família para contar da morte de Eduardo, a irmã informou que Francisco passou mal em casa e que o Samu já tinha sido chamado. Francisco foi internado no mesmo quarto e leito em que o irmão mais novo morreu.

Segundo João, o motivo da escolha do local seria o número de pessoas internadas no hospital, sendo aquele o único leito livre no momento.

Durante o sábado a família foi visitar Francisco antes do velório de Eduardo, que aconteceria em Santa Cruz. O irmão, preocupado, perguntava o tempo inteiro pelo caçula, então contaram que o mais novo havia morrido. Na noite do mesmo dia e no mesmo leito em que o irmão mais novo morreu, Francisco apresentou uma piora e faleceu às 23h30.

O sepultamento dos dois irmãos aconteceu no Cemitério Público de Santa Cruz.

Fonte: Luciana Carvalho e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/17:25:45

