Irmãos são presos com 41 tabletes de óxi escondidos em caixas de isopor em Castanhal, no Pará

41 tabletes de óxi escondidos em caixas de isopor em Castanhal — Foto: Ascom/PC

Drogas foram encontradas dentro de uma casa no bairro Santa Lídia. Polícia Civil investiga se local funcionava como ponto de distribuição.

Dois irmãos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (4), em Castanhal, no nordeste do Pará. No interior da casa onde eles estavam, a polícia encontrou 41 tabletes de óxi escondidos em caixas de isopor, além de porções da substância, duas balanças de precisão e utensílios com resquícios do entorpecente.

A apreensão aconteceu após investigação que identificou o imóvel, localizado na alameda Treze de Maio, no bairro Santa Lídia, como possível ponto de armazenamento e distribuição de drogas.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, durante a investigação, uma mulher foi vista transportando entorpecentes para dentro da residência. No momento da abordagem, o irmão dela também estava no local e foi flagrado com as caixas onde a droga estava armazenada.

“Os irmãos receberam, de imediato, voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça”, afirmou o delegado Thiago Dias, titular da Superintendência Regional do Salgado.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. A Polícia Civil reforçou o papel da população no combate ao tráfico e incentivou o uso dos canais de denúncia.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas de forma anônima e gratuita:

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp: (91) 98115-9181 — com a assistente virtual Iara

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/17:12:04

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

