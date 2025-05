Irmãos são presos em flagrante por manter corpo de pai por pelo menos 6 meses dentro de casa no RJ; VÍDEO

Foto: Reprodução | Denúncia foi feita por vizinhos, que alegam não ver o idoso há vários meses. Dupla foi presa por ocultação de cadáver, mas polícia ainda apura circunstâncias da morte.

Um casal de irmãos foi preso em flagrante por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador), nesta quarta-feira (21), por ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A investigação aponta que os dois mantiveram o corpo do pai dentro de uma casa no Cocotá por pelo menos seis meses.

O cadáver de Dário Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição em um dos quartos da residência.

A denúncia partiu de vizinhos, que relataram não ver o idoso há vários meses.

Os filhos do idoso foram identificados como Tânia Conceição Marchese D’Ottavio e Marcelo Marchese D’Ottavio.

Segundo a polícia, os suspeitos reagiram à entrada dos agentes no imóvel, e Marcelo chegou a entrar em luta corporal com um dos policiais.

A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias da morte.

No local, além do corpo, os agentes encontraram bens aparentemente novos, o que levantou a suspeita de que os investigados vinham se beneficiando financeiramente da morte do pai, possivelmente utilizando de forma indevida valores ou benefícios em nome do idoso.

A possibilidade de que o idoso tenha sido assassinado também não foi descartada.

“É um caso muito intrigante e macabro, pensar que dois irmãos conviveram por pelo menos seis meses com o pai morto dentro de casa. […] Estamos analisando a motivação deste crime, se houve uma intenção financeira por parte dos irmãos e se o idoso recebia algum benefício governamental. Ainda estamos em análise preliminar do caso”, disse o delegado Felipe Santoro, que está à frente do caso.

Exames periciais estão sendo feitos para identificar a causa da morte e o tempo aproximado do óbito.

Os acusados foram internados em um hospital, sob cuidados médicos, devido a indícios de transtornos psicológicos.

Fonte: g1 RJ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/13:38:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...