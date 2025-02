Irmãos são presos por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma no Pará

Foto: Reprodução | De acordo com relatos, três indivíduos — dois em uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha e um a pé — efetuaram ao menos dois disparos contra Elias, que não foi atingido.

Na manhã deste sábado (22/02), dois homens foram detidos pelo 34° Batalhão da Polícia Militar (34° BPM) sob acusação de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Os irmãos Leonardo Ácacio Ferreira, 31 anos, e Emanuel Nardo Ácacio Brito, 26 anos, confessaram participação no ataque contra Elias Ferreira Melo, ocorrido na madrugada do mesmo dia, no Bairro Vale do Itacaiunas, em Marabá, sudeste do Pará.

Segundo a polícia, por volta das 1h30, uma guarnição da PM foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Rio Preto. De acordo com relatos, três indivíduos — dois em uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha e um a pé — efetuaram ao menos dois disparos contra Elias, que não foi atingido. Imagens do momento do crime auxiliaram nas investigações.

Após levantamentos, os policiais identificaram Emanuel como o autor dos disparos. Por volta das 10h, a equipe localizou Leonardo, que admitiu sua participação e a do irmão no crime, alegando que Elias teria feito ameaças de morte contra ele anteriormente. Leonardo indicou o paradeiro de Emanuel, encontrado às 11h na Rua 11, próximo à Avenida Rio Branco, no Bairro Filadélfia.

No local, Emanuel confirmou os disparos e revelou onde estava a arma utilizada: um revólver Taurus calibre .38 SPL, escondido sob uma cama, envolto em uma calça jeans. Foram encontradas seis munições do mesmo calibre — duas deflagradas, três não detonadas e uma intacta.

Os irmãos afirmaram que, após a discussão com Elias, decidiram confrontá-lo. Emanuel, na garupa da motocicleta, efetuou os tiros, enquanto o condutor do veículo, identificado apenas como “Gabriel”, segue foragido.

Leonardo e Emanuel foram conduzidos algemados à delegacia, por medida de segurança, e autuados. As investigações continuam para localizar o terceiro envolvido. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/02/2025/06:50:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...