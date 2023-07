Irmãos suspeitos de matar estuprador são presos em Uruará

(Foto:Reprodução) – Dois homens identificados como Wallison dos Santos e Wanderson dos Santos foram presos em flagrante suspeitos de matar Raimundo Rodrigues Gonçalves, conhecido como “Maranhão”, de 51 anos, na madrugada do último domingo (16).

O crime teria ocorrido no travessão km 224 sul, a cerca de 28 km distante da faixa (Transamazônica), zona rural do município de Uruará, região do sudoeste paraense. As informações são do portal Gazeta Real.

No ato da prisão, os assassinos teriam alegado que a Raimundo teria cometido estupro de um menino de 7 anos de idade, que seria primo dos suspeitos. Com isso, os supostos autores do crime, que são irmãos, teriam atingido a vítima com com pancadas de facão e, em seguida, desferiram golpes contra Raimundo. A mão direita da vítima também foi decepada. Na delegacia, Wallison e Wanderson confessaram o crime, em depoimento.

A polícia civil esteve no local do crime e realizou a remoção do corpo da vítima no dia do crime. Após procedimentos funerários, o corpo será levado para a cidade de Sítio Novo, no estado do Maranhão, onde será sepultado. Moradores da região alegaram que Maranhão estaria na região fazendo trabalhando com garimpo de minério na linha vermelha.

Ainda não há confirmação se, de fato, a vítima cometeu abuso sexual contra a criança. Os irmãos, suspeitos do crime, foram levados para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil em Uruará e, agora, estão à disposição da justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2023/16:06:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...