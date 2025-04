Irmãs brasileiras seguem na lista da Forbes das bilionárias mais jovens do mundo

Foto: Reprodução | Livia, inclusive, ocupa a segunda posição entre os bilionários mais jovens do mundo e lidera entre as mulheres.

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (1) sua lista atualizada de bilionários de 2025, e o Brasil continua em destaque com 48 representantes. Entre eles, Livia Voigt, de 20 anos, e Dora Voigt, de 27, se mantêm como as brasileiras mais jovens a figurar no ranking pelo segundo ano consecutivo. Livia, inclusive, ocupa a segunda posição entre os bilionários mais jovens do mundo e lidera entre as mulheres.

As irmãs, herdeiras da WEG, multinacional brasileira do setor de motores elétricos e automação industrial, viram seu patrimônio crescer em US$ 100 milhões ao longo do último ano, consolidando ainda mais suas posições na lista.

Novidades na lista

Além das irmãs Voigt, a lista deste ano traz a entrada de Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, a maior empresa de energia renovável do Brasil. Com 70 anos, ele se junta ao seleto grupo de bilionários brasileiros.

O diretor Walter Salles, conhecido pelo filme “Ainda Estou Aqui”, também figura na lista, embora tenha registrado uma redução em sua fortuna.

A presença de jovens bilionárias brasileiras reforça a crescente influência da nova geração de investidores e empresários no mercado global. Confira a lista completa no site da Forbes.

