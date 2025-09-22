Irmãs são presas com quase 15 kg de maconha em Castanhal, no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | Dentro de uma casa, os policiais civis entraram mais 16 tabletes da mesma droga, totalizando em aproximadamente 15 kg de maconha.

A Polícia Civil prendeu, na cidade de Castanhal, região do nordeste paraense, duas irmãs pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu quase 15 kg de maconha. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, as irmãs Antônia Daiane Gomes da Silva e Brenda Lorrana Gomes da Silva estavam de motocicleta pelo conjunto da Vale, no bairro Imperador, quando foram abordadas por uma equipe de investigadores, os quais encontraram com elas um tablete de maconha prensada. Dentro de uma casa, os policiais civis entraram mais 16 tabletes da mesma droga, totalizando em aproximadamente 15 kg de maconha.

A PC disse que Antônia e Brenda já vinham sendo investigadas, mas não repassou informações de quem seria a casa. As presas ficaram de ser autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e depois transferidas para o Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

