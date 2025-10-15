Itaituba tem as salas de aula mais caras do Brasil: 200.000,000

Foto: Reprodução | O preço estipulado para a construção de salas de aula no município de Itaituba está gerando grande repercussão.

Conforme o Contrato nº 20250136, assinado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a empresa Itapacurá Incorporação e Empreendimentos Ltda. (CNPJ/MF nº 15.495.885/0001-14), o valor para a construção de uma única sala de aula no município chega a R$ 200.000,00.

O município contratou a empresa para dois projetos idênticos:

Construção de 4 salas de aula na Escola Municipal Maria Luiza Lima Fontenelle, no Bairro Maria Madalena, pelo valor de R$ 818.054,81.

Construção de 4 salas de aula na Escola Mão Cooperadora, também pelo valor de R$ 818.054,81.

No total, as 8 salas de aula custarão aos cofres públicos R$ 1.636.109,62. Se dividirmos o valor total por oito, o custo de cada sala de aula é de aproximadamente R$ 204.513,70, confirmando o alto valor por unidade.

O prazo de vigência deste contrato teve início em 27 de agosto de 2025 e será extinto em 27 de agosto de 2026.

Fonte: Debate Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/14:47:09

