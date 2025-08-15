Itaituba fora da Conferência Estadual das Cidades

Foto:Reprodução | Como pode um município considerado entre os dez mais importantes do Pará não participar da 7ª Conferência Estadual das Cidades? Exatamente isso. O município de Itaituba não se fez presente porque seu Conselho Municipal da Cidade está desativado há mais de quatro anos.

A 7ª Conferência Estadual das Cidades foi realizada em Belém no último dia 12. Itaituba não compareceu.

O tema principal do encontro era “Construir políticas de desenvolvimento urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. A conferência foi promovida pelo Governo do Estado do Pará, com apoio da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades.

Entre os motivos que levaram à não participação de Itaituba nesta conferência, estão a desativação do Conselho Municipal da Cidade, que não atua há quatro anos, e a falta de apoio logístico para bancar as despesas dos participantes.

Essa logística tem sido o maior entrave para a participação do município em muitos encontros, pois a gestão municipal de Itaituba não dá a devida importância a esses eventos.

