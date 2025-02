Itaituba ganha segundo posto Atem, no bairro Campo Belo

(Foto: Divulgação) –A inauguração do Posto Avanti aconteceu na última sexta (8), com uma ação promocional; empreendimento é alternativa para motoristas da região



A cidade de Itaituba, a 1.200 km de Belém (PA), acaba de ganhar mais um posto da bandeira Atem. O Posto Avanti, segundo da marca no município, foi inaugurado este mês na avenida Rio Tapajós, 318, bairro Campo Belo, reforçando a presença da rede na região.

A abertura do empreendimento foi marcada por uma ação promocional especial, com sorteios de vales-combustível, distribuição de brindes e um coquetel para os clientes. O posto se destaca por sua estrutura moderna e ampla, oferecendo uma nova alternativa para motoristas que trafegam por uma área em plena expansão, impulsionada pelo crescimento do comércio e da construção civil.

“Esse é o segundo posto Atem inaugurado em Itaituba, mas nessa região da cidade ainda não tinha um posto com essa estrutura diferenciada e os serviços com padrão de qualidade Atem. E, em breve, os clientes ainda poderão contar com uma conveniência e um restaurante”, afirmou o gerente comercial da Atem em Belém, Rafael Barbosa.

Thiago Rocha, um dos sócios-proprietários do Posto Avanti, contou que a ideia de construir um segundo posto com a bandeira Atem no bairro Campo Belo ganhou força após o sucesso do primeiro posto Atem da cidade, que também pertence a ele e ao irmão, Michel Rocha. “A Atem acreditou em nós e nos ajudou a concretizar esse sonho com o contrato de bandeira”, contou.

Para a construção do segundo empreendimento, eles apostaram no bairro de Campo Belo. “Este terreno no Campo Belo tem uma história muito especial: era uma horta, o ganha-pão da família. Com o crescimento do bairro, percebemos a necessidade de um posto de combustíveis aqui e começamos a sonhar com esse projeto. E, graças a Deus, aqui estamos, celebrando a realização desse novo sonho”, disse Thiago.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 30 anos de fundação, é composto por diversas empresas nos setores de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outros. A companhia está presente em 13 estados do Brasil. A Atem Distribuidora atende cerca de 400 postos bandeirados, possui 17 bases de distribuição e milhares de clientes ativos, além de contar com uma capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

