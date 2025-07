Itajaí é destaque no ranking nacional de gestão do território do IBGE e polo de investimentos imobiliários

Foto: Reprodução | Primeira colocada fora do eixo de capitais e metrópoles no estudo divulgado recentemente pelo órgão, a cidade catarinense está em 16º lugar no Brasil com forte desempenho empresarial, além de ser a 12ª com maior interligação econômica. O resultado impulsiona setores como o da construção civil, com destaque para a Lotisa, uma das maiores incorporadoras de SC, que projeta crescer mais de 100% em 2025 e aposta no potencial da cidade como destino estratégico de investimentos.

Localizada no litoral norte de Santa Catarina, Itajaí conquistou posição de destaque no ranking nacional de Gestão do Território 2024, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recentemente. O município aparece em 16º lugar no país e é o primeiro colocado fora do eixo de capitais e metrópoles. No indicador de Gestão Empresarial, que avalia o grau de articulação das atividades econômicas e seu impacto na economia brasileira, Itajaí lidera e se posiciona à frente de capitais como Manaus (AM), Cuiabá (MT) e Belém (PA), o que reforça a relevância da cidade catarinense no cenário nacional.

O estudo do IBGE identifica os Centros de Gestão existentes entre os 5.570 municípios do país, e traz aspectos sobre a Gestão Empresarial e Gestão Pública. Hoje, de todas as cidades, apenas 39,1% dos municípios brasileiros (2.176) se qualificam como centros. Esse número aponta os locais que concentram capacidade de comando e controle do país. Segundo o órgão, a força empresarial de Itajaí – cidade com o maior PIB de SC e a 23ª maior economia do país – é sustentada pela presença expressiva de sedes e filiais de empresas multilocalizadas, o que a coloca como a 12ª cidade com maior interligação econômica no Brasil. Isso significa que o município aporta uma rede de empresas que estão presentes em outras cidades do Brasil e, com isso, se interligam de forma econômica e estrutural com outras regiões do país. Em Santa Catarina, Itajaí é também o município mais citado no informativo do IBGE, aparecendo cinco vezes no relatório.

Esse protagonismo territorial reverbera em setores estratégicos da economia, como o da construção civil, que acompanha o avanço da cidade e se beneficia da valorização crescente. A Lotisa Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras de Santa Catarina, é exemplo dessa movimentação. Com atuação concentrada em Itajaí e Balneário Camboriú, a empresa prevê dobrar seu Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos em 2025, alcançando R$ 410 milhões — um salto de 116% em relação ao ano anterior. Nos últimos dez anos, a Lotisa vem registrando crescimento sólido, e só em 2024 entregou 290 unidades residenciais, 179% a mais que em 2023. E em 2026 entregará novas 350 unidades residenciais.

Esse desempenho é reflexo de uma estratégia baseada em solidez financeira e planejamento de longo prazo. Com landbank avaliado em R$ 2,7 bilhões em VGV potencial, distribuído majoritariamente em Itajaí (62%) e Balneário Camboriú (38%), a empresa assegura fôlego para novos empreendimentos até 2033. “Itajaí vive um momento excepcional. A cidade combina desenvolvimento logístico, inteligência territorial e qualidade de vida, o que naturalmente atrai novos moradores e investidores. É uma das localidades mais promissoras do país”, afirma Fábio Inthurn, CEO da Lotisa.

A incorporadora já confirmou para este ano o lançamento de um projeto com 720 unidades no bairro São João, em Itajaí, voltado ao segmento econômico. Para os próximos anos, prepara também um empreendimento de alto padrão em Balneário Camboriú, o que ampliará sua atuação nos dois mercados mais valorizados do estado e entre os principais do Brasil.

Sobre a Lotisa Empreendimentos

Sob a liderança do empresário Fábio Inthurn, a Lotisa Empreendimentos, se destaca como uma das principais incorporadoras do litoral norte de Santa Catarina. Com uma trajetória de duas décadas a empresa já entregou 25 empreendimentos e possui atualmente sete obras em andamento. Ao todo, são mais de 1.600 imóveis entregues e quase 1.000 unidades em construção. A Lotisa tem uma forte presença em Itajaí e Balneário Camboriú, e está sempre atenta à valorização imobiliária dessas regiões, buscando oferecer lançamentos que combinam inovação, conforto, localização privilegiada e alta qualidade na construção.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/12:27:48

