Itália concederá cidadania para pessoas com estes sobrenomes; veja se o seu está na lista

Foto: Reprodução | Além da Itália, outros países também oferecem o mesmo benefício, como a Irlanda, Espanha e Portugal.

Conquistar a cidadania italiana e o passaporte para poder entrar e circular pelo país é a meta de muitos brasileiros que sonham em morar na Itália. Algumas pessoas inclusive não sabem que é possível solicitar a cidadania em diversos países europeus apenas por meio do princípio dojus sanguinis, o direito de sangue, que reconhece a nacionalidade com base no sobrenome dos pais ou antepassados.

Esse princípio permite que não apenas pessoas com ascendências da Itália possuam a cidadania, mas também de outros países, como a Irlanda, a Espanha e Portugal. Além de obter a cidadania, eles também podem morar, estudar, trabalhar e usufruir normalmente da livre circulação dentro da União Europeia.

Nesse sentido, para tirar a cidadania italiana e o passaporte, é preciso apenas comprovar parentesco direto com um cidadão italiano.Nisso, quem possui determinados sobrenomes históricos italianos pode ter prioridade no processo e ganhar tempo durante a análise. Confira a lista de sobrenomes que possuem direito à cidadania italiana:

Lista de sobrenomes:

Abate

Labate

Abatantuono

Abaticola

Achilla

Achille

Achilleo

Achillini

Anes

Anesin

Anesini

Annes

Annesi

Bianchini

Bianchetti

Biancone

Lo Bianc

Bottari

Bottarelli

Bottarini

Bottaro

Chiletti

Chiloni

Chilesotti

Della Giovanna

Da Rossa

Espósito

Degli Sposti

Fiore

Flores

Giani

Giovannetti

Larossa

Nalesso

Natale

Risso

Ricci

Sorace

Suraci

Soracca

Soracchi

Soracco

Vani

Vannicelli

Vanno

Vanetto

Zanella

Zanoli

Zannier.

Passo a passo para solicitar o passaporte e a cidadania italiana:

Acesse o site do consulado italiano correspondente

Preencha o formulário com seus dados pessoais

Antes de passar para o próximo passo, confirme a inscrição em seu e-mail

Escolha um horário para apresentar suas documentações que comprovem o vínculo com seus antepassados italianos.

Fonte: O Globo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/10:10:02

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

