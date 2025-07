Itália derruba Noruega e vai à semifinal da Eurocopa Feminina

Girelli faz o gol da classificação da Itália • Divulgação / Euro

Itália vence com gol nos acréscimos na cabeçada salvadora de Girelli.

Cristiana Girelli marcou nos acréscimos e garantiu a vitória da Itália por 2 a 1 sobre a Noruega, nesta quarta-feira, classificando a equipe para as semifinais da Eurocopa Feminina.

As italianas abriram o placar logo aos cinco minutos do segundo tempo, com um chute de curta distância de Girelli. Três minutos depois, elas balançaram a rede novamente, mas o gol foi anulado por impedimento.

A capitã norueguesa Ada Hegerberg teve a chance de empatar em um pênalti, mas desperdiçou a cobrança, sendo a segunda perdida por ela neste torneio. No entanto, aos 66 minutos, conseguiu igualar o marcador com um toque sutil, silenciando a torcida italiana.

Quando tudo indicava prorrogação, Girelli apareceu livre na segunda trave e, de cabeça, marcou seu segundo gol no jogo, colocando a Itália na semifinal da Euro pela primeira vez desde 1997.

As italianas agora esperam o vencedor do duelo entre as atuais campeãs, Inglaterra, e a Suécia, que se enfrentam nesta quinta-feira (17), em Zurique.

