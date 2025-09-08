Itália vence Turquia e conquista bicampeonato do Mundial Feminino de Vôlei

Itália se sagrou campeã mundial de vôlei ao bater a Turquia • Reprodução/Instagram-@federazioneitalianapallavolo

Em partida emocionante, italianas venceram por 3 sets a 2 contra a Turquia.

Pela segunda vez na história, a Itália é campeã do Mundial Feminino de Vôlei. Na manhã deste domingo (7), a equipe venceu a Turquia por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 13/25, 26/24, 19/25 e 15/8, em Bangkok, na Tailândia, e comemorou o bicampeonato.

Assim, a Seleção Italiana chegou a 36 jogos de invencibilidade. A última derrota da Itália foi para o Brasil, em maio de 2024. Desde então, a equipe conquistou o ouro olímpico em Paris, a Liga das Nações e o Mundial

A Itália alcançou seu segundo título mundial. Antes, as italianas haviam vencido em 2002, quando derrotaram os Estados Unidos na decisão.

O jogo

Em um primeiro set equilibrado, a Itália saiu vencendo. As duas seleções trocaram pontos, mas as turcas acumularam falhas no final do período, que terminou com vitória italiana por 25 a 23.

No segundo set, a Turquia fez um jogo irretocável. Embora a Itália tivesse perdido apenas três sets antes da decisão, a defesa não funcionou, e Vargas guiou as turcas para uma vitória por 25 a 13.

O terceiro set teve oscilações das duas equipes. A Turquia começou melhor, mas logo sofreu a virada da Itália, que desperdiçou três set points, mas conseguiu fechar o período em 26 a 24.

A Turquia se impôs no quarto set. A equipe chegou a abrir sete pontos de vantagem no período e administrou o placar, levando o jogo para o tiebreak com um 25 a 19.

No tiebreak, a experiência italiana falou mais alto. Após a troca de pontos até o 9 a 8, a Itália emendou uma sequência de seis tentos consecutivos para fechar o jogo em 15 a 8.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23

