Itens derivados da fauna silvestre ameaçados de extinção são apreendidos no Pará

Foto: Reprodução | A ação teve como objetivo combater a comercialização de produtos e subprodutos provenientes de animais silvestres.

Em uma festividade tradicional amazônica, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deflagrou a Operação Sairé, entre 18 e 22 de setembro, em Alter do Chão, no Pará. A ação teve como objetivo combater a comercialização de produtos e subprodutos provenientes de animais silvestres.

Durante a operação, foram apreendidos 41 brincos de penas de aves silvestres, especialmente de grupos ameaçados de extinção; colar de penas; brincos de ossos, sendo um par de costela de jiboia (Boa constrictor); dentes de tubarão; e um dente de grande mamífero. Os responsáveis pelos produtos são passíveis de autuações e multas que variam entre R$ 500 e R$ 5 mil, previstos no Decreto nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

A comercialização de produtos oriundos da fauna silvestre incentiva o tráfico e agrava a situação de animais ameaçados ou em vulnerabilidade de extinção. Além disso, afeta as comunidades indígenas, que possuem o direito constitucional para o uso desses adornos.

O Ibama atua na proteção da fauna silvestre brasileira, tanto por meio de práticas de educação ambiental – como campanhas de conscientização, a exemplo da Não Tire as Penas da Vida –, quanto por meio de fiscalização ostensiva, buscando assegurar que as festividades tradicionais indígenas ocorram de forma sustentável.

