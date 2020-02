Iterpa, Secult e Semas pagam salários de R$ 998 a R$ 2,8 mil

Semas oferece o maior número de vagas, com 340 para os níveis de ensino médio e superior | Semas/Divulgação

Os órgãos do Governo do Estado do Pará estão com 359 vagas abertas para processo seletivo

Três órgãos do Estado estão com inscrições abertas para preencher 359 oportunidades. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de cada certame. Um dos órgãos com inscrições abertas é o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), que vai contratar 12 profissionais de níveis médio e superior, de diversas áreas de atuação, com lotação na cidade de Belém.

Há vagas disponíveis para os cargos de Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Geografo (5), Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Engenheiro Cartográfico (4), Técnico em Gestão de Informática (1), Técnico em Gestão de Administração e Finanças – Contador (1) e Assistente Técnico de Informática (1). A jornada semanal de trabalho é de 30 horas, com salário que varia de R$ 1.241,48 a R$ 1.769,15, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

A inscrição termina hoje.

A seleção será composta por análise documental e curricular, entrevista e prova prática, previstas para serem aplicadas no provável período de 12 de fevereiro a 3 de março.

A validade da seleção será de três meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

SECULT

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) vai preencher 7 vagas, com salários que variam entre R$ 998 a R$ 1.560,76 acrescidos de benefícios, referente a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os postos estão assim distribuídos: Assistente Administrativo (1); Motorista (2); Técnico em Gestão Pública – Contador (1); Técnico em Gestão Cultural – Historiador (1) e Técnico em Gestão Pública – Administrador (2).

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 12 e 14. A seleção se dará por meio de análise documental, curricular e entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório.

O prazo de validade deste certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

SEMAS

Já a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) abriu 340 vagas para profissionais que tenham ensino médio e superior.

A carga horária é de 30 horas semanais com salários que variam de R$ 998 a R$ 2.809,37, mais benefícios.

Os interessados poderão se inscrever até amanhã. Não será cobrada taxa de participação. A seleção terá análise documental e curricular; e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para aplicação da primeira etapa, estão previstos os dias 13, 14, 17 e 18 de fevereiro. O prazo de validade desta seleção será de três meses.

Os cargos são os seguintes: Técnicos em Gestão de Meio Ambiente (fiscal) nas áreas de: Agronomia (20); Engenharia Florestal (25); Engenharia Ambiental (25); Engenharia Cartográfica (5); Geografia (25). Técnicos em Gestão de Meio Ambiente nas áreas de: Engenharia Química (3); Engenharia Sanitária (15); Agronomia (13); Engenharia Florestal (29); Engenharia Ambiental (23); Engenharia de Minas (3); Química Industrial (3); Engenharia Cartográfica (20); Ciências Biológicas (9); Geologia (8); Eng. de Pesca (3); Geografia (18); Eng. Civil (8); Ciências Sociais (8); Tecnólogo em Geoprocessamento (4); Tecnólogo em Gestão Ambiental (9); Ciências Ambientais (4); Estatística (2); Ciências Contábeis (4); Administração (3); Secretariado Executivo (3);

Ciência da Computação (1); Assistente Administrativo (47). (PCI Concursos)

