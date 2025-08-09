Itupiranga garante mais 40 casas populares do Minha Casa, Minha Vida

(Foto: Reprodução) – As novas moradias se somam a outros investimentos habitacionais já em andamento e vão beneficiar diretamente famílias em situação de vulnerabilidade

Itupiranga terá um novo reforço no setor habitacional. O município foi contemplado com mais 40 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, conforme a Portaria nº 892, publicada pelo Ministério das Cidades nesta sexta-feira (8/8). As novas moradias se somam a outros investimentos habitacionais já em andamento e vão beneficiar diretamente famílias em situação de vulnerabilidade.

A conquista foi resultado de articulação do prefeito Wagno Godoy (PP) em Brasília. Em agenda oficial na capital federal, o gestor esteve no Ministério das Cidades para apresentar as demandas de Itupiranga e acompanhar de perto o andamento dos projetos habitacionais do município. “Trabalhamos de forma constante para levar melhorias concretas à população, e a habitação é uma prioridade”, destacou o prefeito.

A Portaria do Ministério das Cidades ampliou a meta física do programa para 30 mil moradias em todo o país. Itupiranga foi incluída entre os municípios aptos a contratar novas unidades, desde que cumpridas as exigências técnicas, jurídicas e institucionais estabelecidas pelo Governo Federal. O prazo para cadastramento das propostas vai até 12 de setembro de 2025, e a contratação pela mandatária da União deverá ocorrer até 10 de março de 2026.

Wagno Godoy ressaltou que o trabalho em parceria com diferentes esferas de governo tem sido fundamental para destravar investimentos. “Manter um diálogo aberto com os ministérios e buscar recursos é o que garante que as demandas de Itupiranga sejam atendidas”, afirmou.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2025/09:21:09

