Itupiranga pode receber frigorífico bovino de R$ 220 milhões e gerar até 4 mil empregos

A prefeitura de Itupiranga, em conjunto com o governo do estado do Pará, avança nas tratativas para a instalação de um frigorífico bovino de grande porte no município. O empreendimento, de responsabilidade da empresa Frigorífico Tavares da Silva (FRIBEV), promete movimentar a economia local com um investimento inicial de R$ 130 milhões, podendo chegar a R$ 220 milhões na fase final.

O projeto foi formalizado por meio de uma Carta de Intenções entregue ao poder público municipal pelo diretor-presidente da FRIBEV, Luís Arsênio Tavares da Silva Filho. O documento solicita a doação de 30 hectares de terra – sendo 14 hectares para a construção da indústria e 16 hectares para o sistema de tratamento de efluentes – e detalha os benefícios socioeconômicos da iniciativa.

Geração de Empregos e Impacto Econômico

A primeira fase do empreendimento prevê:

· Abate de 700 bovinos por dia (100 por hora);

· Criação de 700 empregos diretos e 2.100 indiretos;

· Expansão posterior para 1.000 animais/dia, com mil vagas diretas e três mil indiretas.

Além disso, o frigorífico terá certificações internacionais, como HALAL (para exportação a países muçulmanos) e KOSHER (mercado israelense), além de selos de qualidade como BRCGS AA+ e HACCP, que garantem padrões rigorosos de segurança alimentar.

O projeto inclui um sistema avançado de tratamento de efluentes, com lagoas de estabilização e monitoramento em tempo real, além do plantio de eucalipto clonal para neutralizar impactos ambientais.

Em reunião recente, autoridades municipais e representantes da FRIBEV discutiram o apoio do governo do estado, com mediação da vice-governadora Hanna. O Executivo estadual se comprometeu a auxiliar na análise de viabilidade do terreno e na oferta de incentivos fiscais para consolidar o investimento.

Próximos Passos

As tratativas seguem em andamento, com novas reuniões previstas para alinhar:

· A definição da área a ser destinada ao projeto;

· Os mecanismos de incentivo a serem oferecidos;

· O cronograma de implantação, estimado em 24 meses para a primeira etapa.

Se concretizado, o frigorífico deve se tornar um dos maiores empreendimentos industriais da região, impulsionando a economia de Itupiranga e consolidando o Pará como polo de produção de proteína animal com padrões globais.

