Itupiranga recebe Asafe Machado, o pequeno prodígio musical, neste sábado (12)

(Foto: Reprodução) – Asafe já lançou seu primeiro single, uma canção inédita e emocionante intitulada “O Oleiro”.

Neste sábado (12), o município de Itupiranga, na região sudeste do Pará, será palco de uma apresentação especial do pequeno Asafe Machado, um menino de apenas 6 anos que já demonstra um talento musical extraordinário.

Nascido em Marabá no dia 16 de agosto de 2018, Asafe é uma criança ativa, alegre, inteligente e que tem se destacado não só por sua voz poderosa na adoração a Deus, mas também por sua habilidade em diversos instrumentos. Com apenas quatro anos, ele já dominava o violão e o teclado, aprendendo rapidamente e impressionando a todos com seu desenvolvimento.

A jornada musical de Asafe começou cedo, aos três anos, quando passou a cantar hinos de louvor na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Distrito Cruzeiro do Sul, Vila Quatro Bocas, onde congrega com seus pais. Seu dom foi reconhecido e, aos quatro anos, ele foi consagrado como levita, integrando ativamente o Ministério de Louvor Filhos do Altíssimo.

Asafe acaba de lançar seu primeiro single, uma canção inédita e emocionante intitulada “O Oleiro”. A composição é de Isaias Andrade, com produção de Leandro Lima, e promete tocar os corações dos ouvintes. O clipe oficial da música pode ser conferido no Youtube.

Veja:

“Sou muito grato a Deus, que tem nos favorecido com toda a graça. Agradeço aos meus pais e à minha pastora, Márcia Borges Bueno, que me ungiu e me incentiva nesse projeto. Aleluia!”, declara o jovem cantor. A apresentação de Asafe Machado neste sábado em Itupiranga é uma oportunidade imperdível para prestigiar um futuro grande nome da música gospel, que já se destaca em eventos locais e regionais.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/16:11:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...