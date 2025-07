Itupiranga será o primeiro município a abrir o veraneio no sul e sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – A programação faz parte do calendário “Verão Balança o Lago”, promovido pela Prefeitura de Itupiranga, sob a gestão do prefeito Wagno Godoy (PP), com apoio do Governo do Estado do Pará e do Ministério do Turismo.

O município de Itupiranga, no sudeste do Pará, será o primeiro da região a dar início ao veraneio de 2025. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira (3/7), na Praia do Tiradentes, com show do cantor Léo Santana, previsto para começar às 20h30. A expectativa é de um grande público para prestigiar o evento, que marca o início das festividades de verão na cidade.

A programação faz parte do calendário “Verão Balança o Lago”, promovido pela Prefeitura de Itupiranga, sob a gestão do prefeito Wagno Godoy (PP), com apoio do Governo do Estado do Pará e do Ministério do Turismo. O objetivo da iniciativa é fomentar o turismo, movimentar a economia e proporcionar lazer e cultura à população e aos visitantes.

Na sexta-feira (4/7), a programação continua com uma partida de handebol a partir das 18h30, também na Praia do Tiradentes. Já no sábado (5/7), a banda Vingadores do Brega se apresenta a partir das 20h. No domingo (6/7), o dia começa com torneio de beach tennis às 16h30, e à noite haverá show de Kadu Martins, com início previsto para 21h.

As comemorações do aniversário da cidade serão realizadas em sexta-feira (11/7), com entrega do sistema de água encanada na comunidade de Tauiry às 14h. A partir das 16h, a Orla de Itupiranga será palco para as apresentações de Joaninha Motocross e da Carreta Cuiabá Motos. Às 21h, quem sobe ao palco é o cantor Assis, com previsão de encerramento às 4h da manhã de sábado.

No sábado (12/7), está prevista a entrega dos carrinhos de ambulantes a partir das 8h e, à noite, culto evangélico com Anderson Freire, a partir das 19h. O show inicia por volta das 21h, com encerramento previsto para 2h da manhã.

No domingo (13/7), está programada a entrega da praça Santo Antônio, apresentações de cantores locais às 20h30, e, às 23h20, o discurso oficial será seguido do corte do bolo simbólico, execução do hino de Itupiranga e show de Zé Vaqueiro.

A programação segue na segunda-feira (14/7) com corrida matinal às 6h, entrega do porto pesqueiro às 14h e, logo em seguida, a inauguração do novo Hospital Municipal. No fim da tarde, será realizado um jogo institucional no Estádio Jaime Sena Pimentel, com presença do governador do estado, do prefeito Wagno Godoy (PP) e outras lideranças, previsto para iniciar às 16h. À noite, as atrações Pablo, Calcinha Preta e Super Pop se apresentam a partir das 22h, encerrando as festividades de aniversário da cidade com shows que devem seguir até as 6h da manhã da terça-feira.

A conclusão oficial do veraneio será nos dias sábado (26/7) e domingo (27/7), com shows na Praia do Tiradentes. No sábado, se apresentam Viviane Batidão às 21h e Príncipe Negro logo em seguida. No domingo, Príncipe Negro retorna para o encerramento, com show marcado para as 19h.

Durante todo o mês de julho, a cidade contará com reforço na segurança, suporte em saúde, equipes de fiscalização e estrutura especial para garantir um veraneio tranquilo, organizado e acessível a toda população.

