Ivete canta ‘Voando pro Pará’ em homenagem ao estado no ‘Amazônia Live’, com público de 45 mil pessoas

Ivete celebra o Pará em show no ‘Amazônia Live’ no Estádio do Mangueirão. — Foto: Divulgação / I Hate Flash

No estádio do Mangueirão, em Belém, também se apresentaram artistas paraenses: Viviane Batidão, com Gaby Amarantos e Suanny Batidão; Lambateria Baile Show, com Félix Robatto, Lia Sophia e Banda Warilou; e orquestra que homenageou mestres do carimbó.

A musa do axé baiano Ivete Sangalo retornou à capital paraense, depois de cinco anos, e fez uma homenagem ao estado cantando “Voando pro Pará”, hit de Joelma, no grande espetáculo do “Amazônia Live”, no Estádio do Mangueirão.

O show é um projeto do Rock in Rio e The Town, que distribuiu 47 mil ingressos gratuitos para unir música, cultura e a mensagem de preservação ambiental a um mês da Conferência do Clima, a COP 30, marcada para novembro.

A cantora subiu ao palco por volta das 23h30, usando um figurino amarelo e verde, fazendo referência à floresta, abrindo com “Energia de Gostosa”, seguida de “Macetando”, “Cria da Ivete” e “É Tempo de Alegria”, contagiando o público e fazendo todos pularem.

Durante a apresentação, Ivete convidou a cantora paraense Rebeca Lindsay para cantar “Se eu não te amasse tanto assim” e interagiu com os fãs paraenses cantando seus maiores sucessos, como “Abalou” e “Sorte Grande”, mantendo a animação da multidão.

“A floresta é nossa, a gente não tem só direito mas obrigação de cuidar disso”, ela anunciou ao público.

Celebração da música da Amazônia

No palco, também se apresentaram os artistas paraenses Viviane Batidão, com participação de Suanny Batidão; Lambateria Show, com Félix Robato, convida Lia Sophia e Banda Warilou; e uma orquestra jovem que homenageou mestres do carimbó.

A chuva da tarde causou alguns atrasos, mas não desanimou o público, que começou a ocupar mesmo assim as grades para garantir um bom lugar no show batizado de “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”.

Por volta das 19h, a Orquestra Jovem começou a dar o tom da noite, com muita regionalidade musical.

Amazônia Live espera reunir 46 mil pessoas em show histórico no Mangueirão, em Belém

Às 20h, quem dominou o palco foi o guitarrista das lambadas, Félix Robatto. A icônica banda Warilou se uniu a ele, deixando o público bastante animado, celebrando a música popular paraense.

O vocalista Joba comentou sobre a trajetória da banda, reconhecida no palco do “Amazônia Live”. “É uma história linda que vai se misturar com um propósito melhor ainda que é justamente essa conscientização, esse olhar para a Amazônia e as vozes estão todas soltas hoje no palco”, comentou antes de subir para a apresentação.

O “paraensismo” ganhou ainda mais reforço de Lia Sophia interpretando “Ao Pôr do Sol”, um clássico da música nortista. Ela se uniu à Lambateria, uma tradicional festa paraense, para manter a energia em alta ao som do carimbó com a guitarrada.

“Eu acho de extrema importância que as nossas vozes sejam ouvidas e é isso que está acontecendo hoje nesse palco. A gente traz a nossa música, mas trazemos mestres, mestras, que nos influenciaram e isso fala sobre cultura, pertencimento, meio ambiente, preservação, floresta em pé, tudo isso junto que a música traz com ela”, disse Lia.

Por volta das 22h, a cultura das aparelhagens dominou o palco do “Amazônia Live” ao comando de Viviane Batidão, ícone do tecnomelody. O ritmo une as batidas do tecnobrega às eletrônicas, numa explosão visual com muitos efeitos de palco, fumaça e luz.

A cantora convidou Suanny Batidão e Gaby Amarantos ao palco e aproveitou para falar sobre a importância e a riqueza da Amazônia: “nós precisamos passar isso pro mundo”, disse.

“É um momento de colheita, e eu falo por nós três, porque a gente está na estrada há muito tempo, a gente espera, diante de todo esse foco na nossa cultura, na nossa região, na nossa riqueza do nosso estado, poder viver esse momento, trazer artistas como a Gaby e a Suanny, para viver junto esse momento comigo. Foi incrível, e muito importante para a nossa cultura”, contou Viviane, após o show.

Gaby disse que ficou muito emocionada com a união das três cantoras. “Quem manda nessa Amazônia são as mulheres”.

“Criatividade a gente não deve pra ninguém, então esse é o nosso momento de brilhar”, disse Gaby

Mensagem da floresta em pé

O show deste sábado faz parte do projeto que também realizou uma transmissão com shows de Mariah Carey, Gaby Amarantos, Joelma, Zaynara e Dona Onete direto do rio Guamá na quarta-feira (17).

Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, disse que foi um momento mágico, “com uma transmissão com muita potência visual sobre a importância e a relevância da floresta em pé”.

“E hoje é muito importante! Rock in Rio e The Town são eventos ao vivo, a gente adora reunir, se encontrar, esses ingressos de hoje são apenas para quem é de Belém, então é muito mais que um show, é uma grande convocatória. Vamos vibrar muito às as pessoas que cuidam e vivem na floresta em prol da floresta em pé”.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/04:56:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...