“Já virou terrorismo”: homem afirma que Ibama queimou maquinário em chácara longe de garimpo ilegal no MT; veja vídeo

Foto: Reprodução | A destruição de maquinários por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) continua a causar revolta nas redes sociais. Nesta terça-feira, (05), foi a vez de uma chácara no município de Conquista D’oeste (533 km de Cuiabá). A chácara, que está localizada a cinco quilômetros da cidade, teve tratores, pranchas e até mesmo um carro de passeio destruído pelos agentes que seguem em uma campanha para destruir os maquinários utilizados em garimpos ilegais.

Em um vídeo, obtido pela reportagem do Olhar Direto, é possível ver boa parte da destruição na chácara e um sinal de protesto pichado em uma pilastra com os dizeres “nós não somos ladrões”. Ao todo foram destruídas dez máquinas, duas pranchas, um carro, dois tratores e outros maquinários. (Veja abaixo).

O carro em questão é um carro de passeio, que pertencia a um mecânico e que teria sido queimado enquanto o profissional estava na chácara para fazer reparos nos maquinários.

No vídeo, o homem ainda diz que foi um alívio que só destruíram o maquinário e não mataram ninguém. A fala fez referência ao garimpeiro Martins Filho dos Santos, de 52 anos, morto com um tiro de fuzil na barriga após ter supostamente avançado contra as forças de segurança que atuavam no local.

Na mesma chácara, outro vídeo foi obtido pela reportagem e nele um homem relata que teve seus documentos pessoais e roupas incendiados dentro do caminhão em que estava e que o Ibama sequer permitiu que ele retirasse seus pertences do veículo.

Veja vídeo:

Fonte: Olhar Direto/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/08:36:03

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

