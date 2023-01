Jacaré ataca e arrasta pescador para o fundo do rio em Itupiranga, no Pará

Vítima foi atacada em distrito de Cajazeiras. — Foto: Reprodução

Homem de 44 anos foi socorrido com vida, está internado e tem previsão de alta nos próximos dias.

Um jacaré atacou um pescador no distrito de Cajazeiras, na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará. O animal chegou a prender a vítima com a mordida e a levá-la para debaixo d’água. Após ser socorrido, o homem segue em recuperação.

A vítima, de 44 anos de idade, estava pescando no rio Cajazeiras. O ataque aconteceu quando o homem colocava uma malhadeira (equipamento de pescaria artesanal) e atravessava o rio de um lado para o outro.

Segundo Thiago André, médico e diretor do Hospital Municipal de Itupiranga, o caso aconteceu na última sexta-feira (13), por volta das 11h30.

“Estava no hospital quando recebi a notícia que um homem tinha sido atacado por um jacaré quando atravessava o rio. Ele nos contou que sentiu um impacto muito forte no lado direito do tórax no momento da mordida”, afirma o médico.

O diretor do Hospital Municipal conta que o homem teve que lutar com o animal para tentar se soltar. “Após ele consegui se soltar, nadou até a beira do rio e gritou por socorro”.

A vítima sofreu lesões profundas nas costas, no ombro e na mão. Ao chegar no hospital, precisou ser submetida a uma cirurgia de reconstrução do peitoral menor do lado esquerdo do corpo.

As perfurações, de aproximadamente 7 cm, atingiram apenas a musculatura e a gordura da vítima, não comprometendo outras partes sensíveis do corpo, explica o médico.

“Ele está bem, mas está com muitas dores no lado direito. Mas esta falando, comendo. Não teve comprometimento pulmonar. A previsão de alta é nos próximos dias, se ele continuar evoluindo bem”, diz Thiago André.

O paciente falou para a equipe médica que um cavalo seu já havia desaparecido próximo da região do rio, levantando suspeitas de outros ataques de jacarés. (Com informações de Marcus Passos, g1 Pará — Belém).

