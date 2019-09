Jacaré toma banho de sol no lago municipal em Novo Progresso

(Foto:Wallace Dias Braz/ via WhatsApp) – Mais uma imagem de “visitas inusitadas”. O Internauta Wallace Dias Braz , enviou na semana passada (dia 19 de Setembro) para redação do Jornal Folha do Progresso ,imagem de um filhote de jacaré , segundo o internauta ele é visto sempre no mesmo local em frente ao ginásio Municipal no Lago, assim que o sol esquenta ele aparece, disse.

Segundo especialista, réptil pode chegar até 2,5 metros – o animal estava “de molho” no lago artificial, pegando um sol “suave” de Novo Progresso para manter a coloração do couro em dia. Isso desperta a curiosidade de quem passava pelo local.

