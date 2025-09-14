Jair Bolsonaro passa por procedimento médico no DF

Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica (Foto>Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro (PL) a sair de casa neste domingo (14) para realizar um procedimento no Hospital DF Star, em Brasília. A expectativa é que o ex-presidente receba alta ainda hoje.

No despacho, Moraes determinou que a Polícia Federal fosse comunicada previamente sobre o deslocamento e que veículos entrando ou saindo da residência de Bolsonaro continuem sujeitos a revista. Além disso, exigiu a entrega de relatório médico em até 48 horas.

A solicitação partiu da defesa do ex-presidente, que anexou ao pedido um laudo assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini. O documento recomenda a retirada dermatológica de “pequenas manchas marrons regulares” na pele de Bolsonaro. O material extraído será submetido a biópsia para verificar se é benigno ou maligno.

Este é o segundo deslocamento de Bolsonaro desde que passou a cumprir prisão domiciliar, em agosto. O primeiro ocorreu no mês passado, quando exames detectaram esofagite, gastrite e resquícios de infecções pulmonares.

A decisão do ministro foi proferida durante sessão da Primeira Turma do STF, que analisava denúncia contra Bolsonaro e outros sete aliados. Todos foram condenados por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa e outros crimes. A pena fixada ao ex-presidente foi de 27 anos e três meses, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2025/09:29:42

