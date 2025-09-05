James marca, Colômbia vence a Bolívia e carimba vaga na Copa de 2026

James Rodríguez, craque da Colômbia • Reprodução/X/@CONMEBOL

Os colombianos derrotaram a La Verde por 3 a 0 e se classificaram para a próxima edição do torneio.

A Colômbia garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4). Na partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, a equipe derrotou a Bolívia por 3 a 0 e se garantiu na próxima edição do torneio.

O meia James Rodríguez, ex-jogador de Real Madrid, Bayern de Munique e São Paulo, foi o autor do primeiro gol dos colombianos no jogo. Ele chegou a 30 tentos pelo seu país, se consolidando como segundo maior artilheiro em toda a história. Jhon Córdoba marcou o segundo, enquanto Juan Quintero fez o terceiro.

Los Cafeteros irão disputar sua sétima Copa do Mundo na história, a terceira nas últimas quatro edições. A melhor campanha aconteceu em 2014, quando a seleção parou nas quartas de final, diante do Brasil.

O resultado levou a Colômbia para a quinta posição das Eliminatórias, com 25 pontos conquistados. Na última rodada, a equipe visitará a Venezuela na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em Maturin.

Já a Bolívia, estacionou na oitava colocação, mas segue com chances de ir à Copa do Mundo. Com 17 pontos, o time está apenas um atrás da Venezuela, país que está conquistando a vaga para os play-offs intercontinentais. Na rodada decisiva, os bolivianos receberão o Brasil, também às 20h30, em El Alto.

O jogo

A Colômbia começou a partida levando perigo na marca de 12 minutos, quando o meia Jhon Arias finalizou bem e parou no goleiro Carlos Lampe.

Os donos da casa seguiram pressionando nos minutos seguintes e abriram o placar com o meia James Rodríguez. Ele recebeu bom passe do lateral Santiago Arias e chutou de primeira para colocar os colombianos na frente.

Empurrado pelo seu torcedor que lotou o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, a Colômbia quase ampliou na reta final do primeiro. James colocou a bola na área e o zagueiro Davinson Sánchez cabeceou para defesa de Lampe.

Atrás do marcador, a Bolívia passou a sair mais para o ataque na volta do intervalo. Aos sete minutos, o lateral Roberto Fernández arriscou de fora da área e o goleiro Camilo Vargas realizou a defesa.

Em contra-ataque rápido, o atacante Jhon Córdoba invadiu a área e bateu forte para fazer o segundo dos colombianos. No fim, o ponta Luís Díaz fez excelente jogada e rolou para o meia Juan Quintero fechar a conta em 3 a 0.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/08:27:53

